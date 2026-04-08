4月8日、川崎競馬場で行われた11R・川崎記念（Jpn1・4歳上・ダ2100m）は、西村淳也騎乗の3番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。2馬身差の2着に8番人気のドゥラエレーデ（牡6・大井・藤田輝信）、3着に1番人気のアウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:14.6（稍重）。2番人気で矢野貴之騎乗、ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）は、5着敗退。【佐賀記念】カゼノランナーが6馬