◆パ・リーグオリックス―ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が２試合連続で快投した。今季初登板だった１日の西武戦（ベルーナドーム）で来日初完封勝利を挙げた助っ人右腕。中６日のマウンドで、先発の仕事を果たした。２回にポランコの犠飛で１点差に迫られたものの、中盤に打線が強力援護。５点のリードを保った７回２死一、二塁のピンチでは代打・山本を１５０キロの直球で空振