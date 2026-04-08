◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）阪神・早川太貴投手が、６回に逆転を許した。先発・ルーカスの後を受け、１点リードでマウンドへ。四球と安打などで２死一、二塁のピンチを招き、増田に同点の左前適時打を献上。さらに、赤羽にも右中間へ勝ち越しの適時二塁打を浴びた。助っ人の来日初勝利の権利が消滅した。