◆第７５回川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル、稍重）１着賞金１億円をかけて争う、川崎競馬の古馬最高峰レースに砂上の猛者１１頭（ＪＲＡ６、南関東４、他地区１）が集結。西村淳也騎手騎乗で３番人気のカゼノランナー（牡５歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キズナ）が鮮やかに逃げ切り、３連勝でビッグタイトルを手にした。勝ち時計は２分１４秒６。前走の佐賀記念では６馬身差をつけ圧勝。Ｊｐ