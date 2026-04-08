燃料価格が高騰するなか、タイで国際モーターショーが行われ、EV＝電気自動車の需要が高まっています。バンコクで先月25日から今月5日まで開かれたモーターショーでは、新車予約が前年からおよそ70％増え、13万台を超えました。地元メディアによりますと、このうちのおよそ7割がEVだとみられています。ガソリン車からEV検討の客「燃料不足も一因です。EVなら燃料がいらないのでコスト削減につながります」売り上げランキングは日系