◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 中日（8日、横浜スタジアム）中日のカリステ選手が一時ベンチ裏へ姿を消しました。5回の中日の守備で、筒香嘉智選手がレフトへ2ベースヒットを放ち、1アウト2・3塁のピンチを背負った場面。先発の中西聖輝投手の周りに選手らが集まる中、続く打席に立った宮粼敏郎選手がライト方向を指さします。そこには膝を地面につけ苦しそうな表情のカリステ選手。すぐにトレーナーが集まり球場は一時騒然に