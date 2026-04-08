◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト(8日、甲子園)阪神は6回に逆転を許しました。2-1と1点リードの6回、2番手の早川太貴投手は先頭打者のサンタナ選手を四球で歩かせると、その後2アウト1塁から岩田幸宏選手の内野安打でランナーが得点圏へ。さらに増田珠選手や赤羽由紘選手の連続タイムリーで2点を許し、逆転されました。この試合、先発のルーカス投手が5回1失点。勝利投手の権利を持っていましたが、来日初勝利はおあずけとな