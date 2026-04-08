トリンプと長谷川京子さんディレクションの「ESS BY」が初コラボ♡“自分を大切にする毎日”をテーマにした、新しいランジェリーコレクションが誕生しました。シンプルなのに美しいシルエットと、心地よさを両立したデザインが魅力。日常に寄り添いながら、自分らしい美しさを引き出してくれる注目の新作です。毎日を少し特別にしてくれるラインナップに注目です♪ ミニマルで美しい新ランジェリー