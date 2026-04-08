川崎競馬の「第75回川崎記念」（Jpn1、ダート2100メートル、11頭立て）は8日の11Rで行われ、3番人気のカゼノランナー（牡5＝栗東・松永幹、父キズナ）が逃げ切って1着。前走の佐賀記念（Jpn3）に続くダートグレード競走連勝で、初のビッグタイトル獲得となった。管理する松永幹夫師は騎手時代に川崎記念を2勝していて（2001年レギュラーメンバー、03年カネツフルーヴ）、調教師とのW制覇となった。2着は御神本訓史から野畑凌に乗