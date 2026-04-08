同乗する女性を死亡させたとして、知人の男が危険運転致死などの容疑で逮捕された高岡市の事故、坂田容疑者や亡くなった髙橋さんを知る人に話を聞きました。 坂田容疑者を知る人「あいつは自分が罪から逃れようとする人間」と憤る ◆坂田容疑者の知人「亡くなられた朝日町の女性（髙橋さん）を連れてきて、『新しい奥さんになる予定です』と話していた」「あいつ（坂田容疑者）は自分が逃れようとする人間。罪を軽