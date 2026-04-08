8日午後8時13分ごろ、広島県、山口県、愛媛県、大分県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊予灘で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、広島県の安芸高田市、安芸太田町、世羅町、神石高原町、広島中区、広島南区、広島西区、広島安佐北区、広島安