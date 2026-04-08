◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月8日甲子園）阪神の先発イーストン・ルーカス投手（29）の来日初白星が消えた。助っ人左腕は立ち上がりに失点を喫したものの、尻上がりに調子を上げて5回まで1失点でしのいで70球で降板した。2-1で迎えた6回に阪神は2番手で早川を投入。先頭のサンタナに四球を与えるなど2死一、二塁のピンチを招くと増田に左前に運ばれる同点適時打。この時点でルーカスの勝利投手の権利がなくなっ