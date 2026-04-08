三重県亀山市の新名神高速道路トンネルで６人が死亡した多重事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）容疑で逮捕された大型トラックの運転手（５４）（広島県安芸高田市）が三重県警の調べに「スマートフォンを見ていた」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。工事で渋滞する車列に追突した運転手は「前をよく見ていなかった」「そんなにスピードを出していなかった」とも話している。県警は、ス