永作博美、松山ケンイチ出演のＴＢＳドラマ「時すでにおスシ！？」が７日にスタートした。息子が社会人となり、子育てを終えて心にぽっかりと穴が空いた母親の待山みなと（永作博美）が、わずか３ヵ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の入学案内を見て、勢いで入学してしまい…。息子・渚役は中沢元紀。不慮の事故で亡くなった設定の夫役は、仏壇の遺影で、笑顔のジャルジャル後藤淳平が登場した。ネットでは、公式