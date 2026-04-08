現在、ガンガンONLINEにて連載中の築さんによる新感覚モンスターバトルアクション『もいもん』。突如現れた謎の生き物たち「モイモン」と人類が共生する様子を描いた作品で、以前築さんのX（旧Twitter）に同作の第1話が投稿されると、2000以上の「いいね」が寄せられています。【漫画】『もいもん』（全編を読む）突如現れた既存のどの生物にも属さない生命体の「モイモン」。彼らは愛嬌のある外見とは裏腹に野生に満ちており、あ