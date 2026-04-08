マツダ「CX-60」の最安グレード「25S」の魅力マツダのクロスオーバーSUV「CX-60」には、ガソリンやディーゼル、ハイブリッドなど多様な仕様が展開されています。そのなかでも、最も手頃な価格設定となっているエントリーグレードはどのようなモデルなのでしょうか。現行モデルは2022年9月に登場した初代です。「走る歓び」を追求したラージ商品群の第1弾として、新開発されたエンジン縦置きの後輪駆動（FR）ベースプラットフォ