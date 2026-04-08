衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第25話正直なところ【編集部コメント】なるほど……。義両親のちょっと過剰ともいえる節約思考には、こんな過去があったのですね。確かに「明日食べるものにも困る時期」を経験した人か