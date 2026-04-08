もしも大切な家族が亡くなったとしたら、とてつもない悲しみに襲われることは容易に想像できます。ではもしその“家族”が人ではなく、ペットだったとしたら。深い悲しみに包まれるのは同様でも、それが人に対するものとまったく同じかというと……どうでしょう。繁忙期なのに、犬の死を理由に長期休みって！ママスタコミュニティに、職場で長期の忌引休暇を取ろうとする後輩の話がありました。『今はとんでもなく忙しい、仕事の繁