県内多くの公立中学校で入学式が行われました。 3年後に片淵中学校と統合される桜馬場中学校では、現在の校舎で最後の卒業生となる新入生を迎えました。 新入生119人が門出の日を迎えた長崎市の桜馬場中学校。 式では廣瀬 忠義校長が「様々なことに挑戦し周りの人々と協力しあい大きく成長できる日々を過ごしていきましょう」とエールを送りました。 桜馬場中学校は、3年後の2029年4月片淵中学校と統合し