県消防学校でも入校式が行われ、60人の入校生が半年後の現場配属に向けて決意を新たにしました。 ※詳しくは動画をご覧ください 入校したのは、県内10の消防局や消防本部に採用された18歳～28歳までの60人です。 入校生たちは、これから専門知識の学習や、厳しい訓練を経て、現場に配属されます。