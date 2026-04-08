京都府で小学生の男の子が行方不明になって16日。男の子が通う小学校では8日、始業式が行われました。連日の捜索にもかかわらず、新たな手掛かりが見つからない中、保護者からは不安の声も聞かれました。■きょうから新学期…警察などが見守り登校8日から新学期。柔らかな日差しの中…。京都府南丹市の小学校は、警察などが見守る中での登校となりました。保護者「不安です。（安達結希くんが）まだ見つかっていないというのが不安