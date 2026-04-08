昨年度の新潟県内のクマによる人身被害は17人で、全国で4番目に多くなりました。 環境省は4月7日、昨年度の全国のクマによる人身被害の速報値を発表しました。 昨年度、全国の人身被害は238人、死者は13人に上り、いずれも過去最多となっています。 このうち、県内の人身被害は17人で、秋田の67人、岩手の40人、福島の24人に続き、全国で4番目の多さとなりました。 県は今年度、クマの出没状況を把握するための自動撮影カメラ