【ワシントン＝池田慶太、エルサレム＝福島利之】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳで、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。事実上封鎖されているホルムズ海峡をイランが「完全、即時、安全」に開放することを条件とした。米国とイランは１０日から戦闘終結に向けた協議を始め、包括的な合意を目指す。イランのアッバス・アラグチ外相は８日、米国が攻撃を停止すれば、イランも停止すると表明し