◇パ・リーグ西武−ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）西武の渡部聖弥三塁手（23）が、1−0の8回2死でヘルナンデス投手から貴重な追加点となる2号ソロを左越えに運んだ。チームは初回にドラフト1位ルーキーの小島大河捕手が先制の2号ソロをマーク。その後は得点が入らす、一方で高橋光成投手が無失点投球を続け「スミ1」勝利も見えてきたが、その終盤で背番号8が値千金弾を放った。