国会で8日、5回目となる国民会議の実務者協議が開かれ、新たに日本保守党も加わった。今回の実務者協議では、食料品の消費税を2年間限定で0％にするために必要なレジシステムの改修について、スーパーやコンビニなどで導入されているターミナル型POSレジを扱う3社と、中小・飲食店を中心に導入されているモバイル型POSレジを扱う2社から意見聴取した。ターミナル型POSレジのメーカー側は、システムの仕組み上、1％や3％など税がか