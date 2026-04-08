セレモニアルピッチを務めたＡＫＢ４８の千葉恵里さん＝横浜スタジアム（花輪久写す）アイドルグループ「ＡＫＢ４８」のメンバーで、横浜市出身の千葉恵里さんが８日に横浜スタジアムで行われたＤｅＮＡ―中日戦で始球式に登場した。昨年に続く２度目の挑戦。前回はボールが捕手まで届かず悔しい思いをしたというが、今回はノーバウンドで力強く投げ込み「キャッチャーの元にボールをお届けでき、すごくうれしい。点数で表すな