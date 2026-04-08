レンティオは4月8日、2026年3月31日付で防犯カメラのレンタル事業を手掛けるヒイヅルの全株式を株式譲渡価格 3.7億円で取得し、グループ化したことを発表した。ヒイヅル社の監視・防犯カメラヒイヅルは、工事不要の監視・防犯カメラのレンタルサービスを展開。低価格でネット契約や配線工事は一切不要のコンセントにつなぐだけで録画・遠隔監視が可能な防犯カメラを取り扱っている。ヒイヅルのコインパーキングや建設業の法人を顧