【モデルプレス＝2026/04/08】元HKT48で女優の田中美久が4月6日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。日本、中国、韓国それぞれ風のメイクを公開し、話題を呼んでいる。【写真】24歳元HKT「別人級に雰囲気が変わって凄い」日中韓3カ国メイクで雰囲気ガラリ◆田中美久、日中韓3カ国メイク披露田中は「各国のメイクで皆どれが好み？」とつづり、写真を投稿。メガネに前髪をヘアピンで留めた姿から、前髪を下ろしふんわりと可愛らしい日