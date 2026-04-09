プエルトリコの至宝、バッド・バニーがアジア初上陸。さる3月7日（土）、千葉・JPFドームにて「Spotify Presents Billions Club Live with Bad Bunny」が開催された。会場を埋め尽くし、一緒にシンガロングしたのは、Spotify上で彼の楽曲を熱心に聴き込んできた2,300名を超えるトップファンたち。10億再生を突破した「Billions Club」30曲の中から、厳選された17曲のヒットナンバーが鳴り響き、歴史的な一夜はSNS上でも大反響をも