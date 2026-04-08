TOKYO FMにて毎週金曜午後2時30分放送の新ラジオ番組「KANEKA Good Chemistry」。フリーアナウンサーの森遥香が第一線で活躍するゲストを迎え、その輝きの源を探るインナーケア・ラジオプログラムです。多彩なゲストの日々の習慣や大切にしている想いに触れながら、心と体を整えるヒントをお届けします。4月3日（金）第1回の放送には、ゲストにプロフィギュアスケーターの村上佳菜子さんが登場。アイスショー「滑走屋」出演の感想