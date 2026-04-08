東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。9日の福岡と佐賀の天気をお伝えします。8日は一日よく晴れましたが、朝と昼の気温差が大きくなりました。筑後地方では気温差が20℃近くとなった所もありました。9日も気温差が大きい状態が続き、天気は下り坂となる見通しです。各地とも、晴れのち雨のマークが並んでいます。午前中は晴れますが、午後から天気が崩れ、夕方以降は雨となる見通しです。雨は9日夕方から降り