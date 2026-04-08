シンガーソングライターのコレサワがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! コレサワLOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。4月7日（火）の放送では、新高校3年生の生徒（リスナー）と電話をつなぎ、いろんな話をして盛り上がりました。コレサワ◆コレサワ、生徒と初逆電！コレサワ：生徒の皆さん、こんばんは！「SCHOOL OF LOCK!」の歌う保健室の講師、コレサワ先生です！ 今夜は、ごあいさつを