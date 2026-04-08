一時停戦を受けた有事のドル買い巻き戻しが一巡、足元は様子見＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル売りが一服。東京市場から続いた急激なドル安の流れがいったん落ち着き、足元ではややドルの買い戻し（ショートカバー）が入っている。東京早朝の米国とイランが「２週間の一時停戦」で合意したとの報道を受け、市場はリスク選好に大きく傾斜、有事のドル買いに対する巻き戻しが一気に進んだ。しかし、ロンド