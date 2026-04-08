大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜4月7日(日本時間8日)トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャーズ・センター＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場、3回の第2打席に先制タイムリーを放った。3打数1安打1打点、2四球で、自身の連続試合出塁を「42」に伸ばし、チームの5連勝に貢献した。 驚愕の打