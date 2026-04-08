１日、ベガルタ仙台が仙台市の新小学一年生へオリジナル防犯・防災ホイッスルを贈呈することを発表した。２０１１年に発生した東日本大震災から、今年で１５年になる。災害への教訓を受け継ぐことを目的として贈呈された当ホイッスルは、社会連携活動「ケミ・リサＳＥＮＤＡＩ」によって、試合開催時に回収されたグルメ提供時の空き容器を再利用して製作されている。仙台市内の全小学校・１１９校の新小学1年生７４４５名（予