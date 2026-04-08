◆第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）追い切り＝４月８日、美浦トレセンデビュー２連勝中のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）が、順調な仕上がりをアピールした。Ｗコースでモンシュマン（５歳３勝クラス）を５馬身追走する形から、馬なりのまま半馬身先着。６ハロン８４秒２―１２秒４の時計を楽な手応