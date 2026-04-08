陸上男子で今季から視覚障害クラスで本格的にパラ競技に挑戦する嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）が８日、都内で会見を開いた。「どうしても取りたい気持ちがある」と２０２８年ロサンゼルス・パラリンピック５０００メートルでの金メダル獲得に意欲を示した。生まれつき「網膜色素変性症」で視力が弱く、今年度の日本パラ陸上連盟の視覚障害Ｔ１３クラスで強化指定選手となった。今月下旬にモロッコで行われる国際ク