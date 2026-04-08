甘辛！鶏むね肉のたれカツ 毎日の食卓に欠かせない鶏肉。そんな鶏肉の中から、鶏むね肉で作る「味しみたれカツ」をご紹介。鶏むね肉にバッター液とパン粉をつけて揚げ、しょうゆやみりんを煮詰めたたれにつければ完成。甘辛たれがジュワッとしみたチキンカツは、ひと口食べるとそのおいしさにハマるはず。 鶏むね肉で「味しみたれカツ」副菜は簡単に 味しみたれカツに合わせる副菜は、のり塩ポテトと春キャベツの味噌汁。主菜が