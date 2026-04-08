◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が７回１失点で降板した。１日の楽天戦（楽天モバイル）では６回３安打無失点で、１５年の郭俊麟（西武）以来、１１年ぶりとなる台湾出身投手の来日初登板勝利をつかんだが、２戦２勝とはならなかった。初回２死から西武のドラフト１位・小島大河にソロを打たれて失点。今季初被弾で、来日初失点となった。しかし