◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト（8日、甲子園）ヤクルトの廣澤優投手が阪神のクリーンアップを三者凡退に抑えました。5回裏、2番手としてマウンドに上がった廣澤投手。先頭の3番・森下翔太選手からアウトコースの変化球で見逃し三振を取ると、佐藤輝明選手には155キロのストレートで空振り三振。大山悠輔選手には大飛球を打たれますが、レフトフライに打ち取りました。ヤクルトは表の攻撃で二、三塁のチャンスを生かせず無