きょうの県内は青空に恵まれ、過ごしやすい1日になりました。この春の陽気のなか、清水キャスターが富山各地の様子を空から取材しました。 立山黒部アルペンルートまもなく開業除雪車ひっきりなしに ヘリは富山空港を午前10時に飛び立ちました。眼下に富山平野を望みながらまず向かったのは… ◆KNB清水万梨子キャスター「1週間後に全線開通を控えている立山黒部アルペンルートの上空に来て