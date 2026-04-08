大型クレーンの解体作業中に足場が崩れ3人が亡くなった事故で、崩落の原因となったとみられるおもりの上には作業員5人全員がいて、重機を使ってコンクリートを削る作業をしていたということです。■事故の瞬間対岸にいた男性たちが目撃事故の瞬間を捉えた映像では、突然クレーンが大きく揺れ、クレーンの右端あたりで砂ぼこりや水しぶきがあがる様子が確認できます。この事故で3人が死亡しました。一夜明けた8日も、現場では大型