発生から4か月近くが経って、ようやく逮捕となった去年12月の高岡市の事故。逮捕に至るまでには警察の慎重な捜査がありました。これまでの経緯を振り返ります。 大破した車のそばに倒れていた死亡女性声をかける男を近所の人が目撃 この事故では、大破した軽乗用車のそばに髙橋幸菜さんが倒れていて、死亡しました。近所の人によりますと、車は前の部分が大破していました。◆（昨年12月）大破した車を見た男性「（家