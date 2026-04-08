川崎市のJFEスチール東日本製鉄所敷地内でクレーンの解体中に男性作業員5人が転落した事故で、解体作業を発注した同社は8日、「多大なる心配と迷惑をかけていることを重く受け止め、深くおわび申し上げる」とコメントを出した。