「広島−巨人」（８日、マツダスタジアム）巨人の先発・田中将大が７回３安打１失点の好投を見せたが、２勝目の権利は得られなかった。四回１死で中村奨に右前打を許すまで、パーフェクトピッチングを展開。五回は２死一、二塁としたが、森を空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。六回も小園から見逃し三振を奪うなど、３人で片付けた。七回に先頭の佐々木に二塁打を許すと、三塁・ダルベックが三塁線へのゴロを逆シン