タレント東野幸治（58）が8日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。米国とイランが2週間の停戦に合意したことについて私見を述べた。東野は、「2週間停戦、よかったなって思っていいのかな、まだまだ何があるか分からないな、と。アメリカとイランが停戦協議で、イスラエルももう攻撃しないっていう風に言ってるけど、イスラエルからはまだ確か公式な発表というか、それもないので、イスラエルを…