多次元制御機構よだかが、ニューアルバムを7月1日にリリースする。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） 2020年の活動開始以来初のフルアルバムとなる本作には、本日リリースとなったTVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のオープニングテーマとして書き下ろした「スター