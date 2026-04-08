「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート県内外の4つの大会で優勝した民謡界の期待の星！山形城北高校・佐藤美玖さんを取材（山形） 今回は、民謡界の期待の星！山形城北高校の佐藤美玖さんにスポットを当てます。