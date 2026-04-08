AFC U−20女子アジアカップ2026・グループC第3節が8日に行われ、U−20日本女子代表（ヤングなでしこ）とU−20オーストラリア女子代表が対戦した。今年9月にポーランドで開催されるFIFA U−20女子ワールドカップの予選も兼ねている今大会。12チームが3組に分かれてグループステージを戦い、準決勝に進出した4チームにワールドカップの出場権が与えられる。2大会ぶり7度目の優勝を目指すヤングなでしこは初戦を6−0の大勝で飾る