郄石あかり主演の連続テレビ小説『ばけばけ』で、トキ（郄石）の夫・ヘブンを演じたイギリス人俳優トミー・バストウが、4月7日までに自身のInstagramを更新。それまでの雰囲気から一変した最新ビジュアルを公開し、ファンの間で大きな話題となっている。「この日、バストウさんは『世界中のみなさん、こんにちはトミーです』と英語であいさつ。続けて『ヘブン……だけど今はあまりヘブンぽく、見えなくなってきた』